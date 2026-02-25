Morto Antonio Tejero colonnello che tentò il golpe in Spagna nel 1981 e si arrese a re Juan Carlos I

È morto a 93 anni Antonio Tejero, il tenente colonnello della Guardia Civil divenuto il volto del fallito golpe del 23 febbraio 1981 in Spagna. Tejero si è spento in una clinica privata a Valencia, circondato dai familiari. La notizia è arrivata nello stesso giorno in cui il governo ha pubblicato i documenti desecretati sul putsch, a mezzo secolo dalla morte di Francisco Franco. Il fallito golpe di Antonio Tejero Il tentativo di putsch contro il governo di Adolfo Suárez L'ultima apparizione di Antonio Tejero Il fallito golpe di Antonio Tejero Con il tricornio calato e la pistola in mano, Antonio Tejero Molina guidò l’irruzione al Congresso dei deputati durante il voto di investitura di Leopoldo Calvo-Sotelo, sparando in aria e intimando ai parlamentari di fermarsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

