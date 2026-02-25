Spagna morto il colonnello Antonio Tejero | guidò il fallito golpe del 1981

Il fantasma di un’epoca che la Spagna sperava di aver archiviato definitivamente torna a far discutere i palazzi di Madrid. Antonio Tejero, il colonnello franchista che il 23 febbraio 1981 divenne il volto globale del tentativo di restaurazione della dittatura, si è spento oggi all’età di 93 anni. La sua morte avviene in una data carica di simbolismo, proprio mentre il governo guidato da Pedro Sánchez ha proceduto alla desecretazione dei documenti relativi al celebre 23-F. Per chiunque abbia vissuto quegli istanti attraverso la diretta televisiva, l’immagine di quell’ufficiale della Guardia Civil con il bicorno in testa e la pistola spianata resta indelebile, così come il suo perentorio ordine rivolto ai parlamentari terrorizzati: “che nessuno si muova”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

