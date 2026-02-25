Se n’è andato due giorni dopo il quarantacinquesimo anniversario del suo golpe, fallito. Antonio Tejero Molina è morto proprio nelle ore in cui la Spagna ha declassificato i documenti relativi al tentato colpo di Stato del 23 febbraio 1981. Il colonnello della Guardia Civile che quel giorno con la pistola in mano fece irruzione nell’aula del Congreso de los Diputatos per tentare, insieme ad altri nostalgici del franchismo, un golpe contro la transizione democratica spagnola, è morto dopo una lunga malattia. Aveva 93 anni. Tejero, insieme a 200 membri della Guardia Civile, tenne in ostaggio per 18 ore i deputati riuniti per la sessione di investitura del governo guidato da Leopoldo Calvo-Sotelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Antonio Tejero, il colonnello che guidò il tentato golpe in Spagna nel 1981

