Morti sul lavoro la denuncia della Cgil | Ridimensionati i servizi ispettivi Asl

Il sindacato: “Invece di parlare di fatalità, si vada alla radice del problema. Ogni volta che si depotenzia un servizio, si apre un buco nella rete della sicurezza” L'ultimo, tragico caso è quello di Marco Cacchiani, 38 anni, addetto alle manutenzioni degli impianti di climatizzazione. È morto precipitando dal tetto del capannone di un'azienda di Pieve Santo Stefano dove era arrivato per dei lavori. Il volo di sette metri dal lucernario che ha ceduto gli è stato fatale. “Fatalità è una parola che compare quasi sempre nelle narrazioni degli incidenti sul lavoro ma è fuor di luogo - spiega Gabriella Petteruti, dirigente Fp Cgil - quando il sistema di controllo e prevenzione viene deliberatamente depotenziato. La realtà dei fatti è drammatica: i servizi ispettivi delle Asl, presidio fondamentale per la legalità e la sicurezza nei cantieri, nelle fabbriche e in tutti i luoghi di lavoro, sono sotto attacco”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

