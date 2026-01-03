Finti messaggi Cup sul cellulare l' Asl Bari denuncia | Non provengono dai nostri servizi
L'Asl Bari avvisa i cittadini di prestare attenzione ai falsi messaggi di testo che imitano comunicazioni ufficiali, ma non provengono dai loro servizi. Si tratta di tentativi di truffa noti come ‘smishing’, che mirano a ingannare gli utenti e sottrarre dati personali o denaro. L’ente invita a verificare sempre l’origine delle comunicazioni e a diffidare da messaggi sospetti, per tutelare la propria sicurezza online.
Attenzione ai messaggi-truffa. L'Asl Bari, dopo l’ennesima segnalazione ricevuta, mette in guardia cittadini e utenti per evitare che cadano nel tranello telematico noto come ‘smishing’. Si tratta di messaggi sospetti, con il testo: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Allarme truffe via SMS: finti messaggi dal CUP invitano a chiamare numeri a pagamento
Leggi anche: Policlinico, tentativi di phishing tramite finti messaggi del Cup: "Non cliccate su link sospetti"
Asp Enna, falsi messaggi al cellulare: È una truffa non rispondere; Messaggi urgenti dal Cup ma è una truffa telefonica; San Marino, ancora sms truffa con numeri 893: finto CUP e addebiti a sovrapprezzo; Messaggi truffa sul cellulare a nome dell'Asp, non rispondete.
Truffa Cup a Perugia: sms falsi e numeri a pagamento, l’allarme della Polizia Postale - Un alert è arrivato a mezzo social dalla farmacia Mencaglia. corrieredellumbria.it
Finti messaggi dal Cup, l’Ausl:: "È una truffa" - Questa la nuova frontiera delle frodi via smartphone, con i più anziani a farne purtroppo le spese. ilrestodelcarlino.it
Enna, falsi messaggi dell’Asp ai cellulari. “È una truffa” - L’Asp di Enna ribadisce “con fermezza quali sono gli unici canali ufficiali attraverso i quali comunica attivamente con i cittadini”. msn.com
Cronaca. San Marino, allarme sms truffa: finti messaggi sanitari prosciugano il credito telefonico - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.