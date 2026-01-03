L'Asl Bari avvisa i cittadini di prestare attenzione ai falsi messaggi di testo che imitano comunicazioni ufficiali, ma non provengono dai loro servizi. Si tratta di tentativi di truffa noti come ‘smishing’, che mirano a ingannare gli utenti e sottrarre dati personali o denaro. L’ente invita a verificare sempre l’origine delle comunicazioni e a diffidare da messaggi sospetti, per tutelare la propria sicurezza online.

Attenzione ai messaggi-truffa. L'Asl Bari, dopo l’ennesima segnalazione ricevuta, mette in guardia cittadini e utenti per evitare che cadano nel tranello telematico noto come ‘smishing’. Si tratta di messaggi sospetti, con il testo: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Finti messaggi Cup sul cellulare, l'Asl Bari denuncia: "Non provengono dai nostri servizi"

