Lavoro la denuncia della Cgil | Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una cassiera della Pam

"Nuovo episodio della campagna di attacco portata avanti da Pam Panorama nei confronti dei propri dipendenti". A denunciare l'accaduto è la Filcams Cgil Pisa che racconta: "A fine ottobre una cassiera con 36 anni di esperienza, impiegata nel superstore di Fornacette (Calcinaia), aveva ricevuto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lavoro, la denuncia della Cgil: "Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per una cassiera della Pam"

News recenti che potrebbero piacerti

Un viaggio poetico tra amore, introspezione e denuncia ambientale nel nuovo lavoro del cantautore crotonese #Musica #CulturaESpettacolo - facebook.com Vai su Facebook

“Incidente mortale in azienda”. Piombino, tragedia sul lavoro. La denuncia dei sindacati dlvr.it/TP99Xk ? #IncidenteMortale Vai su X

Ispettori del lavoro, protesta davanti alla Rai nel giorno della fiction - Flash mob in via Teulada e presidio al ministero: sindacati contro l’ipotesi di riportare l’Ispettorato sotto il governo e per più risorse sul campo ... repubblica.it scrive

Caldo, Cgil 'lavoratori in abiti pesanti e senza climatizzatori' - "Costretti a indossare divise invernali, in ambienti senza climatizzazione o con impianti inadeguati, persino redarguiti se sorpresi a bere un bicchiere d'acqua: succede a tantissimi lavoratori del ... Come scrive ansa.it

Lavoro: CGIL, tre gravi incidenti in 24 ore nel Lazio - Con queste parole Natale Di Cola, segretario generale della CGIL di Roma e del Lazio, commenta i tre gravi incidenti ... Come scrive rainews.it

Basta soprusi sul lavoro: la CGIL di Catania accende i riflettori su molestie, mobbing e discriminazioni - Al salone Russo la CGIL Catania un incontro sui numeri choc, testimonianze e proposte per prevenzione, autonomia economica e interventi strutturali ... Lo riporta lasicilia.it

Sicilia, aumentano i morti sul lavoro ma gli ispettori sono solo 49. La denuncia della Cgil: “Il quadro è disastroso” - L’ultimo morto sul lavoro è Carmelo Magistro, un autotrasportatore deceduto dopo un incidente a Noto lo scorso 3 giugno. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Formigine, la Cgil: “Dipendente aggredita dal datore di lavoro” - Modena, 9 ottobre 2025 – “Aggredita brutalmente dal datore di lavoro”: è quanto sarebbe accaduto, secondo la denuncia pubblica della Cgil dove si fa riferimento anche all’intervento dei carabinieri, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it