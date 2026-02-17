Bambino con il cuore bruciato il box di plastica fuori dalle linee guida A rischio nuovi indagati | Il ghiaccio secco fornito da Bolzano
La procura di Napoli ha aperto un’indagine sul trapianto di cuore del piccolo Tommaso, dopo che si è scoperto che il bambino aveva il cuore bruciato a causa di un incidente con un box di plastica fuori dalle norme. La causa sembra essere stata l’uso di ghiaccio secco fornito da Bolzano, che potrebbe aver contribuito al danno sul muscolo cardiaco. Ora si valutano anche responsabilità di altri soggetti coinvolti nella distribuzione del materiale.
Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta della procura di Napoli sul trapianto di cuore del piccolo Tommaso. Il cuore donato da un bambino di Bolzano avrebbe viaggiato verso l’ospedale Monaldi all’interno di un contenitore di plastica rigida simile a quelli utilizzati per tenere fresche le bibite. Un box definito dagli inquirenti anacronistico e totalmente fuori dalle linee guida, poiché privo di qualsiasi sistema elettronico di monitoraggio termico. Il giallo del contenitore. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’assenza di un box tecnologico avrebbe impedito ai medici di accorgersi del disastro che stava avvenendo durante il tragitto.🔗 Leggi su Open.online
Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Le condizioni del bimbo con il cuore bruciato: 'gravi ma stabili'.
Bimbo con il cuore bruciato, la madre: Mi hanno confermato che oggi è ancora possibile il trapianto. Emorragia cerebrale, infezione attiva e insufficienza multiorgano rendono impossibile un secondo intervento per il bambino di due anni e mezzo
La mamma del bambino a cui serve un nuovo cuore ha detto di non aver ricevuto alcuna telefonata da rappresentanti delle istituzioni. Oggi i medici di Napoli confermano l'ok a un nuovo trapianto.