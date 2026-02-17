Bambino con il cuore bruciato il box di plastica fuori dalle linee guida A rischio nuovi indagati | Il ghiaccio secco fornito da Bolzano

La procura di Napoli ha aperto un’indagine sul trapianto di cuore del piccolo Tommaso, dopo che si è scoperto che il bambino aveva il cuore bruciato a causa di un incidente con un box di plastica fuori dalle norme. La causa sembra essere stata l’uso di ghiaccio secco fornito da Bolzano, che potrebbe aver contribuito al danno sul muscolo cardiaco. Ora si valutano anche responsabilità di altri soggetti coinvolti nella distribuzione del materiale.

Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta della procura di Napoli sul trapianto di cuore del piccolo Tommaso. Il cuore donato da un bambino di Bolzano avrebbe viaggiato verso l’ospedale Monaldi all’interno di un contenitore di plastica rigida simile a quelli utilizzati per tenere fresche le bibite. Un box definito dagli inquirenti anacronistico e totalmente fuori dalle linee guida, poiché privo di qualsiasi sistema elettronico di monitoraggio termico. Il giallo del contenitore. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’assenza di un box tecnologico avrebbe impedito ai medici di accorgersi del disastro che stava avvenendo durante il tragitto.🔗 Leggi su Open.online

"Cuore 'bruciato', da Bolzano a Napoli in una scatola di plastica col ghiaccio secco". Lo hanno stabilito i Nas

Il cuore "bruciato" trasportato in un box di plastica comune, l'inchiesta sul viaggio da Bolzano a Napoli: i dubbi sul ghiaccio finito

