Cuore danneggiato ghiaccio secco fornito dall' ospedale di Bolzano | Il personale del Monaldi non era formato per l' uso del box tecnologico

Il cuore del bambino si è danneggiato a causa di un errore nel trattamento, e l’ospedale di Bolzano ha fornito ghiaccio secco senza avere una formazione adeguata. Le indagini hanno scoperto che il personale del Monaldi non era preparato all’uso del nuovo sistema tecnologico. Un dettaglio importante è che le procedure di gestione del cuore non erano chiare, portando a complicazioni durante il trapianto.

Emergono nuovi dettagli dalle due inchieste sul cuore danneggiato trapiantato a un bimbo di due anni e tre mesi a Napoli. Secondo le indagini, a fornire il ghiaccio secco sarebbe stato l'ospedale San Maurizio di Bolzano. L'équipe inviata dall'ospedale Monaldi - che dispone di box di ultima generazione per il trasporto di organi da trapiantare - nel caso del cuore utilizzò un contenitore isotermico tradizionale in plastica, privo di sonde e di display per tenere sotto controllo la temperatura interna, malgrado le linee guida consiglino l'uso di quelli moderni. Secondo quanto si è appreso, si scelse di adoperare il box di vecchio tipo perché il personale non era formato per utilizzare quello tecnologico.