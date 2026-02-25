La morte di un ragazzo di 16 anni sul campo da calcio, causata dall’assenza di un defibrillatore, ha portato all’intitolazione della palestra comunale a Diego Riviera. La sua scomparsa, avvenuta l’8 dicembre 2009 durante una partita, ha acceso i riflettori sulla mancanza di dispositivi salvavita nelle strutture sportive locali. La decisione di dedicare il nome alla giovane vittima mira a sensibilizzare sulla prevenzione. La palestra ora porta il nome di Riviera come monito e ricordo.

Dovera, 25 febbraio 2026 – La palestrina comunale di viale Oldrini adesso ha il nome di Diego Riviera, il giovane morto l’8 dicembre 2009 a causa di un attacco cardiaco durante una partita di pallone. Dopo quel tragico fatto la mamma, Maria Cinzia Brescianini, con la sua famiglia, ha fondato un’associazione che ha per scopo donare defibrillatori da mettere a bordo campo, affinché in caso di necessità, sia pronti per l’uso, cosa che non avvenne per suo figlio. E i defibrillatori donati sono stati già più di cento, a significare la grande vitalità dell’associazione. Domenica l’amministrazione comunale ha voluto ricordare il ragazzo deceduto a soli 16 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Muore sul campo da calcio a 15 anni

Leggi anche: Muore a 15 anni sul campo da calcio, Natale tragico a Pordenone

Argomenti discussi: Morì a 16 anni sul campo da calcio privo di defibrillatore: la palestra intitolata a Diego Riviera; Si chiamava Anna e aveva 16 anni quando la sua vita gli venne strappata dal fiume; 22 febbraio, il giorno di Simonetta Vespucci: la donna più bella del Rinascimento; Fine vita, 20 anni dalla morte di Luca Coscioni: la storia.

UNA VITTORIA E DUE SCONFITTE IN U14 PER LE FORMAZIONI DI RIVIERA SAMB VOLLEY Una vittoria e due sconfitte per l’under 14 maschile, nel turno andato in scena domenica 15 febbraio. Ricordando che il campionato under 14 è regionale, le due for facebook