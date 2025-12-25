Uan vigilia di Natale tragica a Pordenone. Un ragazzo di 15 anni, Paul Nana Ampong, originario del Senegal, è morto il 24 dicembre in ospedale dove era stato trasportato nel tardo pomeriggio dopo un malore che lo aveva colto mentre stava giocando a calcio con alcuni amici. Da una prima ricostruzione, stava giocando a calcio in un campetto. Sarebbe andato in arresto cardiaco, dopo uno scontro fortuito di gioco con un avversario coetaneo. All'arrivo dei sanitari del 118, si legge sul Messaggero Veneto, era apparso in condizioni disperate. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Paul Nana Ampong era tesserato da qualche anno con le giovanili dell’Asd Torre ed era in rosa con la formazione under 16. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Muore sul campo da calcio a 15 anni

Leggi anche: “Muore colpita da un fulmine mentre si stava allenando sul campo da calcio”: la storia di Finley Bone

Leggi anche: “L’ha colpita in pieno!”. Lutto nel calcio, muore in un modo assurdo sul campo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tragedia di Natale a Pordenone, Paul Nana Ampong muore a 15 anni su un campo da calcio; Sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici, la tragedia in Abruzzo; Inciampa e batte la testa giocando a padel, morto a 66 anni ex sindaco nell'Ascolano; Muore mentre gioca a tennis, inutili i soccorsi.

Muore sul campo da calcio a 15 anni. "Arresto cardiaco dopo scontro con altro giocatore" - Paul Nana Ampong era tesserato da qualche anno con le giovanili dell’Asd Torre ed era in rosa con la formazione under 16 ... msn.com