Morcone nasce l’Archivio Audiovisivo della Memoria

“Ogni casa custodisce frammenti di memoria. Insieme possono comporre un racconto corale della vita di una comunità”, dichiarano le curatrici del progetto, la regista Monica Repetto e l’archivista Alice Ortenzi. Il progetto si aprirà alla comunità con una call pubblica rivolta a tutti: chi possiede foto, pellicole, cassette video o registrazioni potrà portarle ai laboratori o alla Biblioteca Comunale di Morcone, e contribuire così alla costruzione dell’Archivio. I materiali saranno digitalizzati e restituiti ai proprietari. Parallelamente alla raccolta, il progetto propone infatti quattro giornate di laboratori gratuiti, il 1 marzo, il 29 marzo e il 2-3 maggio, con sessioni mattutine e pomeridiane. I partecipanti, dai 16 anni in su, saranno accompagnati in un percorso per imparare a riconoscere e descrivere supporti audiovisivi, inventariare archivi domestici, intervistare testimoni, ricercare immagini negli archivi, attivare pratiche di riuso creativo delle immagini. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

