Bilancio 2026 nessun aumento di tasse e investimenti su scuole opere pubbliche e servizi
Il Comune di Tresignana ha approvato il Bilancio di previsione 2026 e il Documento unico di programmazione 2026/2028, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza. Il bilancio prevede nessun aumento delle tasse e investimenti in scuole, opere pubbliche e servizi, consolidando un approccio orientato allo sviluppo sostenibile e alla qualità della vita dei cittadini.
Con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione della minoranza, sono stati approvati il Documento unico di programmazione per il triennio 20262028 e il bilancio di previsione 2026 del Comune di Tresignana. Confermato il prelievo fiscale locale con nessun aumento alle aliquote Imu e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
