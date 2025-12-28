Bilancio 2026 nessun aumento di tasse e investimenti su scuole opere pubbliche e servizi

Il Comune di Tresignana ha approvato il Bilancio di previsione 2026 e il Documento unico di programmazione 2026/2028, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza. Il bilancio prevede nessun aumento delle tasse e investimenti in scuole, opere pubbliche e servizi, consolidando un approccio orientato allo sviluppo sostenibile e alla qualità della vita dei cittadini.

Spoltore congela le tasse per il 2026, il sindaco: "Scelta precisa per non gravare sui cittadini" - L'amministrazione approva il bilandio di previsione e mntiene invariata la pressione fiscale nonostante la possibilità di ritoccare le aliquote per l’inflazione. ilpescara.it

Borgo San Dalmazzo, approvato il Bilancio di previsione 2026-2028: "Nessun aumento per i cittadini" - La sindaca Roberta Robbione: "Continuiamo a lavorare con una visione di futuro" ... cuneodice.it

Legge di bilancio, nessuno appiglio per i balneari Il testo approvato al Senato, che sarà “blindato” alla Camera, non apre nessuno spiraglio agli operatori che avevano chiesto garanzie sugli indennizzi.... - facebook.com facebook

Cagliari, il Comune approva il bilancio da 533 milioni: «Tasse invariate e nessun debito dall’anno prossimo» x.com

