Sentenza del Consiglio di Stato sulle elezioni si torna al voto in 23 sezioni

Il Consiglio di Stato ha stabilito il ritorno al voto in 23 sezioni cittadine, confermando parzialmente la decisione del Tar. La sentenza, del 13 gennaio 2026, riguarda irregolarità riscontrate nelle operazioni elettorali e comporta l’organizzazione di nuove elezioni in alcune sezioni della città, ridimensionando le precedenti 27. La decisione si inserisce nel quadro delle verifiche sulla regolarità delle consultazioni elettorali locali.

Nuove elezioni in 23 delle 170 sezioni cittadine. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato che, con sentenza del 13 gennaio 2026, ha confermato parzialmente la sentenza del Tar che a giugno scorso aveva disposto nuove elezioni in 27 sezioni a causa di irregolarità nelle operazioni della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: VIDEO| Cresce l’attesa per la sentenza sulle elezioni del consiglio di Stato, Costantini: "Sono estremamente fiducioso"

Leggi anche: Discussi i ricorsi sulla regolarità delle elezioni comunali al consiglio di Stato: a breve la sentenza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Palazzo di Città via alla sessione di bilancio e intanto si attende il consiglio di Stato sulla regolarità delle elezioni; Accesso al c.d. “mastro contabile” ed ai software gestionali del protocollo ed ai servizi tributi e contabilità; Figc condannata per abuso di posizione dominante anche nell’organizzazione di eventi e competizioni ludico-am…; A Palazzo di Città via alla sessione di bilancio e intanto si attende il consiglio di Stato sulla regolarità delle elezioni.

Consiglio di Stato, a Pescara nuove elezioni in 23 sezioni - A Pescara si tornerà al voto in 23 delle 170 sezioni. ansa.it