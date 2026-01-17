Il Tar della Puglia ha deciso di ripetere il voto nelle ultime elezioni comunali, ma solo in quattro sezioni. La sentenza riguarda le operazioni svolte il 25 e 26 maggio 2025, che sono state annullate in alcune zone specifiche. La decisione si basa su irregolarità riscontrate durante il processo elettorale, rendendo necessaria una nuova consultazione solo in quelle sezioni interessate.

Comunali: si torna al voto, ma solo in alcune sezioni. Il Tar della Puglia, terza sezione, ha annullato le operazioni di voto in alcune sezioni in cui si è votato il 25 e il 26 maggio 2025 per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Lesina (Foggia). La ripetizione del voto avverrà - a quanto emerge dal dispositivo di sentenza, al quale seguiranno le motivazioni - nelle sole sezioni elettorali in cui vi è stata l'ammissione al voto assistito di elettori non fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto. I giudici hanno così accolto la domanda subordinata presentata, tra gli altri, da Alessandra Matarante, candidata sindaca non eletta della lista "Lesina Futura". 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il caso in Puglia. Comunali, sentenza del Tar: voto da ripetere, ma solo in 4 sezioni

Leggi anche: Pescara, il Consiglio di Stato annulla le elezioni comunali: voto da ripetere in 27 sezioni. In bilico il sindaco di Forza Italia

Leggi anche: Sentenza del Consiglio di Stato sulle elezioni, si torna al voto in 23 sezioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sindaco per due voti, a Lesina non è finita: è caccia ai certificati medici dei disabili accompagnati alle urne; Rifiuti, l’approvazione del Pef da parte di Arera non è solo un atto formale; Tar Puglia, improcedibile ricorso su farmacia comunale; Caso urbanistica: Comune Milano ordina di abbattere un palazzo.

Il caso in Puglia. Comunali, sentenza del Tar: voto da ripetere, ma solo in 4 sezioni - Il Tar della Puglia, terza sezione, ha annullato le operazioni di voto in alcune sezioni in cui ... msn.com