Ricorso al TAR Errico | Non ci sarà alcun problema In caso di riconteggio otterremo ulteriori consensi

Errico ha dichiarato che il ricorso al TAR non rappresenta un problema e che, in caso di riconteggio, potrebbero emergere ulteriori consensi. La squadra si mostra fiduciosa e tranquilla, ritenendo che le verifiche già effettuate abbiano confermato i risultati a favore e che eventuali controlli aggiuntivi possano rafforzare la loro posizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Siamo tranquilli e fiduciosi. Qualora il TAR disponga il riconteggio delle schede, siamo certi che potranno emergere ulteriori consensi a nostro favore, così come già avvenuto durante la verifica dei verbali presso il Tribunale di Benevento. Comprendiamo le posizioni diverse, ma l'esito delle urne è chiaro e riteniamo che verrà confermato. Continuiamo, nel frattempo, a lavorare con serenità e determinazione per rappresentare al meglio il nostro territorio". Lo dichiara in una nota stampa il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico.

