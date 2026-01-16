I C S Aurigemma di Monteforte Irpino una scuola moderna | eccellenza innovazione e inclusione

L’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte Irpino si distingue come una scuola moderna che integra eccellenza, innovazione e inclusione. Attraverso un approccio pedagogico attento alle esigenze di ogni studente, l’istituto promuove un percorso formativo che combina tecnologia e attenzione umana, creando un ambiente scolastico in grado di favorire lo sviluppo delle competenze e il benessere di tutti.

