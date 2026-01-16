I C S Aurigemma di Monteforte Irpino una scuola moderna | eccellenza innovazione e inclusione
L’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte Irpino si distingue come una scuola moderna che integra eccellenza, innovazione e inclusione. Attraverso un approccio pedagogico attento alle esigenze di ogni studente, l’istituto promuove un percorso formativo che combina tecnologia e attenzione umana, creando un ambiente scolastico in grado di favorire lo sviluppo delle competenze e il benessere di tutti.
Si conferma scuola moderna e innovativa l’Istituto Comprensivo “Salvatore Aurigemma” di Monteforte, capace di coniugare eccellenza educativa, tecnologia e attenzione alla persona.Qui l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e delle TIC in tutti i segmenti scolastici rende l’apprendimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: L’IC Aurigemma protagonista a Didacta 2025: scuola, innovazione e inclusione
Leggi anche: L'I.C. “Aurigemma” di Monteforte Irpino partecipa a “Avanguardie Educative – SEE Learning in classe”
PERCHE' ISCRIVERSI ALL'AURIGEMMA Perchè il piano dell’offerta formativa del nostro Istituto si caratterizza per i seguenti aspetti: - grande attenzione alle problematiche sociali ed in modo particolare alla prevenzione del disagio giovanile; - valorizzazione - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.