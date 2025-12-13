monteforte irpino ufficializzata la giunta siricio e le deleghe

Il 13 dicembre segna un momento importante per Monteforte Irpino, con la riunione del nuovo consiglio comunale dopo un anno e mezzo di commissariamento. È stata ufficializzata la Giunta Siricio e le relative deleghe, segnando un passo fondamentale per il rilancio dell’amministrazione locale e per il futuro della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 13 dicembre data storica per Monteforte Irpino. Dopo un anno e mezzo di commissariamento, si è tornato a riunire il consiglio comunale. Il clima che si è respirato nell’aula consiliare di Palazzo Loffredo era di forte emozione. Anche per il debutto della nuova amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio. Il quale ha nominato e ufficializzato i nuovi assessori. Vincenzo Ercolino sarà vicesindaco, assessore all’Urbanistica, Rigenerazione urbana e Lavori Pubblici; per Martino de Falco l’assessorato alle Politiche sociali, Rapporti con Asl e Ambito Sociale Territoriale, Suap e Attività Produttive; Elisabetta Iannaccone sarà assessore al Personale, Trasparenza, Patrimonio, Contenzioso, Area Vasta, Fondi europei e Marketing Territoriale, l’assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, Biblioteca comunale e archivi e Tutela degli animali toccherà a Francesca De Santis, mentre Protezione Civile, Sicurezza, Manutenzione e Pubblica Illuminazione a Massimo Vitale. Anteprima24.it

