L' Inps si arrabbia dopo alcune ispezioni sanziona Citynews per 4,5 milioni di euro e Ciaopeople per 3,5 milioni di euro

L'Inps ha deciso di multare Citynews e Ciaopeople per un totale di otto milioni di euro, dopo aver verificato irregolarità nei contributi previdenziali. La causa sono le differenze riscontrate tra i contributi versati e le retribuzioni stabilite dal contratto nazionale dei giornalisti firmato dalla Fnsi. Durante le ispezioni, l’ente ha accertato che le società avevano applicato importi inferiori rispetto a quelli previsti, causando così un mancato versamento di contributi. La sanzione più alta riguarda Citynews, colpita con 4,5 milioni, mentre Ciaopeople dovrà pagare 3,

Le sanzioni, per complessivi otto milioni di euro, sono effetto "del ricalcolo dei contributi previdenziali sulla base delle retribuzioni previste dal contratto principale firmato dalla Fnsi", spiegano dal sindacato principale dei giornalisti L'Istituto nazione di previdenza sociale, ovvero l.