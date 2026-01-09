Confisca da 13 milioni all'imprenditore Citarella sigilli a ditte con appalti per 450 milioni di euro

È stata eseguita la confisca di beni per circa 13 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore Giovanni Citarella, ex presidente della Nocerina. L'operazione riguarda anche sigilli a diverse società coinvolte in appalti per un valore complessivo di circa 450 milioni di euro. L'intervento si inserisce in un'inchiesta volta a contrastare il crimine economico e le infiltrazioni illecite nel settore degli appalti pubblici.

Maxi confisca da 13 milioni nel Salernitano, sigilli a due ditte edili - Maxi confisca da 13 milioni di euro della Guardia di Finanza di Salerno nei confronti Giovanni Citarella, figlio di Gennaro, imprenditore nocerino ucciso negli anni '90 in un agguato camorristico. ansa.it

Confisca da 13 milioni a Salerno, colpito il patrimonio di Giovanni Citarella: maxi operazione della Guardia di Finanza - Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 24 del Codice Antimafia, riguarda Giovanni Citarella, 58 anni, e ha per oggetto partecipazioni societarie e complessi aziendali per un valore compless ... agro24.it

La Guardia di Finanza di Salerno esegue la confisca di beni per 13 milioni di euro a Giovanni Citarella. Coinvolte le società Cieffe Lavori e Cieffe Costruzioni - facebook.com facebook

