Cantieri stradali ad Arezzo e Anghiari | cosa cambia per la viabilità
Arezzo e Anghiari hanno avviato lavori stradali che influenzano la circolazione. La causa sono interventi lungo la strada comunale di Agazzi, iniziati lunedì 23 febbraio e previsti fino a martedì 24 febbraio. Durante questa fase, dalle 8,30 alle 17,30, il traffico si svolge a senso unico alternato, con semafori o movieri in funzione in caso di affollamento. La chiusura riguarda un tratto di circa 40 metri dall’ingresso dell’istituto di riabilitazione. I conducenti devono pianificare percorsi alternativi in queste ore.
Lavori in città, ad Antria, Santa Firmina e Agazzi. La mappa degli interventi in Valtiberina Fino a mercoledì 25 febbraio scattano dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di sosta con rimozione e il restringimento della carreggiata in via Francesco Severi dal civico 59 per 30 metri di lunghezza. Fino a sabato 30 maggio, 24 ore su 24, divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede di via Rita Levi Montalcini nel tratto che va dall’intersezione con via dei Carabinieri al ponte della tangenziale urbana. Lunedì 23 febbraio prenderanno il via i lavori di riqualificazione che interesseranno due dei punti più caratteristici del centro storico di Anghiari: Vicolo degli Amori e Vicolo del Chiassolo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Cantieri a Bologna: chiusure stradali, tram, tangenziale e A14. Modifiche alla viabilità
