Viabilità chiusura strade per lavori e potatura delle alberature

Per lavori di potatura delle alberature e interventi sulla viabilità, lunedì 12, dalle 7 alle 18, il tratto di corso Martiri della Libertà tra corso Giovecca e via Cairoli sarà chiuso al transito, salvo autorizzati. Si consiglia di pianificare gli spostamenti evitando questa tratta durante l’orario indicato. La chiusura riguarda esclusivamente questa fascia oraria e si rende necessaria per garantire la sicurezza durante i lavori.

Nella giornata di lunedì 12, dalle 7 alle 18, il tratto di corso Martiri della Libertà, tra corso Giovecca e via Cairoli, sarà chiuso al transito, eccetto autorizzati. L'interruzione è stata programmata per consentire l'esecuzione di lavori, a cura di privati, con utilizzo di gru all'altezza del.

ATTENZIONE Modifiche viabilità Il Comune di Carmignano ha disposto la chiusura del ponte di Camaioni.

