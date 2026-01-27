Truffa del finto carabiniere | rubati oro e denaro a un' anziana di Frisa

Questa mattina un’anziana di Frisa ha denunciato di essere stata vittima di una truffa. Un uomo si è spacciato per un carabiniere e, con un telefono, l’ha convinta a consegnare oro e denaro. La donna ha perso circa 2 mila euro e ora sta cercando di capire come reagire. La polizia sta indagando sull’accaduto.

La truffa corre sul filo del telefono. Così un'anziana di Frisa è stata raggirata e costretta a consegnare oro e denaro del valore di 2.500 euro.La trappola per la nonnina di 81 anni è scattata lunedì 26 gennaio. Nella tarda mattinata è stata prima contattata al telefono di casa da una persona.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

