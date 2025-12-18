Monarch | Legacy of Monsters | Apple ordina un prequel con Wyatt Russell

Apple annuncia un prequel di Monarch: Legacy of Monsters, con Wyatt Russell nel cast, ampliando il MonsterVerse. La nuova serie promette di svelare eventi passati e approfondire l’universo dei mostri, offrendo ai fan un’immersione ancora più profonda nel mondo di creature leggendarie e misteriose. Un’anticipazione entusiasmante per gli appassionati di questa saga epica e innovativa.

© Universalmovies.it - Monarch: Legacy of Monsters | Apple ordina un prequel con Wyatt Russell La saga MonsterVerse è pronta ad espandersi con una nuova storia ambientata decenni prima Monarch: Legacy of Monsters. Apple TV ha dato il via libero a una serie prequel di Monarch: Legacy of Monsters, ambientata negli anni '50 e con Wyatt Russell protagonista nel ruolo di un giovane Lee Shaw (personaggio interpretato da Kurt Russell nella serie principale). A confermare la notizia è stato Deadline. La nuova serie, ancora senza titolo ufficiale, esplorerà le origini dell'organizzazione Monarch durante l'era atomica, con la nascita dei primi kaiju e i segreti che hanno dato il via al MonsterVerse.

