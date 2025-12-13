Dalla Regione oltre 21 mila euro a 6 bande musicali lecchesi

La Regione Lombardia ha assegnato oltre 21 mila euro a sei bande musicali lecchesi, sostenendo complessivamente 160 realtà tra bande, fanfare, cori e gruppi folk. Questa misura mira a promuovere e valorizzare le attività musicali e culturali sul territorio, rafforzando il ruolo delle realtà locali nel panorama artistico regionale.

Sono 160 le realtà finanziate da Regione Lombardia grazie alla misura dedicata al sostegno delle attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Con la Linea B, su iniziativa dell'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, sono stati erogati complessivamente 350 mila euro.

