Tour al cantiere della Sala delle Asse
Dal febbraio, il Castello Sforzesco apre le porte al cantiere del restauro delle decorazioni pittoriche di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse. Un'occasione unica per scoprire i lavori di conservazione e approfondire la conoscenza di uno dei capolavori più affascinanti del maestro.
Da febbraio il Castello Sforzesco apre il cantiere del restauro delle decorazioni pittoriche di Leonardo da Vinci nella Sala delle Asse. Sarà possibile, fino alla fine dei lavori, vedere da vicino le pitture e seguire gli interventi delle restauratrici grazie all’accesso, per piccoli gruppi, al “cantiere“. Sempre al Castello, nell’ambito del percorso museale della Rocchetta, l’installazione immersiva ispirata alla sala decorata da Leonardo e alla presenza dell’artista a Milano, mentre in Pinacoteca il riallestimento della sala dedicata agli artisti leonardeschi mostrerà al pubblico opere nuove. Ilgiorno.it
Il Museo d'Arte Antica: il percorso attraverso Sala delle Asse, Sala del Gonfalone e Sala Verde.
