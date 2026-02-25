Israele | Modi incontra Netanyahu per ' rafforzare cooperazione'

Modi incontra Netanyahu per rafforzare la collaborazione tra India e Israele, a causa delle crescenti esigenze di sicurezza e sviluppo economico. Durante l'incontro, i leader discutono di progetti congiunti nel settore tecnologico e militare, puntando a intensificare gli scambi commerciali e le alleanze strategiche. L'incontro si svolge in un clima di apertura, con attenzione alle opportunità di crescita reciproca e alle sfide comuni. La riunione si conclude con l’intenzione di consolidare ulteriormente i rapporti tra i due paesi.

Nuova Delhi, 25 feb. (Adnkronos) - "Le nostre nazioni condividono un partenariato strategico solido e multiforme". Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi prima di partire per Israele per una visita di due giorni volta ad approfondire i legami con un partner chiave nel commercio e nella difesa, suscitando critiche in patria. Modi ha annunciato che incontrerà il suo omologo Benjamin Netanyahu e che parlerà alla Knesset. "I nostri legami si sono notevolmente rafforzati negli ultimi anni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Modi da Netanyahu per blindare la relazione speciale India-IsraeleIl viaggio di Narendra Modi a Gerusalemme ha rafforzato i legami tra India e Israele, portando Netanyahu a ricevere un supporto strategico importante.

Modi e Bibi, accordi miliardari e un «asse delle nazioni» Il premier indiano arriva in Israele: sul tavolo un’alleanza da opporre ai paesi sunniti @michelegiorgio2 x.com

