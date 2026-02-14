Un’indagine di Responsible Statecraft, il sito online del Quincy Institute, rivela che Tel Aviv ha avviato una campagna di SMS pro-Israele, finanziata da un’azienda collegata a un ex consulente di Trump. La campagna mira a influenzare gli americani, inviando messaggi mirati a cambiare l’opinione pubblica. Gli sms vengono spediti in modo nascosto e senza che molti cittadini se ne accorgano. Un dettaglio importante: il finanziamento arriva direttamente dal governo israeliano.

Un’indagine condotta da Responsible Statecraft, la testata online del Quincy Institute for Responsible Statecraft, think tank statunitense, rivela una campagna di messaggistica nascosta che punta a plasmare l’opinione pubblica americana su Israele, finanziata direttamente dal governo di Tel Aviv attraverso una società legata a un ex stratega di Donald Trump. Da novembre scorso, centinaia – forse migliaia – di cittadini statunitensi ricevono Sms apparentemente innocui da numeri sconosciuti. I mittenti si presentano come rappresentanti di gruppi dal nome rassicurante come Friends for Peace o Partners in Peace, chiedendo gentilmente opinioni sul rapporto tra Stati Uniti e Israele e offrendo un «ascolto attento» su un tema considerato spinoso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La campagna milionaria di Tel Aviv: Sms pro-Israele per influenzare gli americani

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Mediaset-Corona, una giornata di colpi di scena: denunce, controquerele e una causa milionaria; MindsEye: un complotto milionario per farlo fallire?; Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna; RAINEWS * CRONACA: MEDIASET-CORONA, UNA GIORNATA DI COLPI DI SCENA: DENUNCE, CONTROQUERELE E UNA CAUSA MILIONARIA.

«CACCIA ALLA STREGA #FrancescaAlbanese DENUNCIA L'EXPORT DI ARMI A TEL AVIV DA UN COLOSSO D'OLTRALPE. ELNET HA PAGATO I VIAGGI PURE A DEPUTATI DI @EmmanuelMacron » il F.Q. #13febbraio #GazaGenocide x.com

Sfiora il colpo esterno il Bayern a Tel Aviv. Vittoria in casa anche per Valencia. facebook