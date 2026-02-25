Moda e nautica ecco due percorsi formativi gratuiti per giovani che non hanno il diploma

I corsi hanno una durata complessiva di 990 ore, le prime 495 ore saranno dedicate alle lezioni, in gran parte pratiche e laboratoriali, la seconda parte prevede 495 ore di stage in aziende del territorio Cna Fo.Er Forlì-Cesena annuncia l’avvio di due nuovi percorsi formativi gratuiti, “Operatore dell'abbigliamento e del prodotto tessile” e “Operatore delle materie chimiche e composite per la filiera nautica”, realizzati con il sostegno dei fondi europei della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è offrire prospettive e opportunità concrete di inserimento lavorativo a giovani ragazzi tra i 18 e i 25 anni non ancora compiuti, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, che non hanno conseguito una qualifica professionale o un diploma. “I percorsi formativi sono pensati per rafforzare le competenze in un’ottica di sostenibilità e innovazione digitale, con particolare attenzione ai settori della moda e della nautica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

ITS Academy, oltre 136 milioni per percorsi formativi e orientamento. Valditara: “Investimento strategico per giovani e imprese”L'ITS Academy riceve oltre 136 milioni di euro per potenziare percorsi formativi e orientamento.

Formazione civica. Franchi: "I percorsi per il post diploma"Stefano Tenti ha avviato la quinta edizione della Scuola di Formazione Civica, spinta dalla crescente richiesta di approfondimenti sull’educazione civica e l’orientamento post diploma.

