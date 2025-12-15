ITS Academy oltre 136 milioni per percorsi formativi e orientamento Valditara | Investimento strategico per giovani e imprese

L'ITS Academy riceve oltre 136 milioni di euro per potenziare percorsi formativi e orientamento. Il Ministro Giuseppe Valditara ha sottolineato l'importanza di questo investimento strategico per favorire lo sviluppo delle competenze dei giovani e sostenere le imprese italiane nel settore tecnologico.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato un decreto che destina oltre 136 milioni di euro al rafforzamento della filiera tecnologico-professionale. L'articolo . Orizzontescuola.it

