Mobilità sostenibile studenti protagonisti con l' incontro Incroci una storia quasi vera

L'appuntamento organizzato a Palazzo Zanca e promosso dal Comune di Messina e dal Ministero dell’Ambiente tra realtà e fantasia su limiti, rischi e opportunità dei mezzi innovativi L’incontro era rivolto ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di primo e secondo grado della Città Metropolitana. Oggi, accompagnati dai rispettivi dirigenti scolastici e docenti le studentesse e gli studenti degli Istituti Comprensivi Manzoni - Dino e Clarenza; Verona Trento - Boer; e Pascoli-Crispi, hanno preso parte alla lettura scenica del testo teatrale “Incroci, una storia quasi vera della mobilità in cinque quadri e un epilogo”. I lavori si sono aperti con i saluti del Sindaco, Federico Basile, che ha accolto le ragazze e i ragazzi nel Salone delle Bandiere:"Messina ha una storia speciale: proprio 75 anni fa, nel 1955 - dichiara il sindaco Federico Basile - fu sede della Conferenza di Messina, un momento fondamentale per l’integrazione europea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

