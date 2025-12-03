Mo | media ' 2 palestinesi uccisi da Israele nel lato controllato da Hamas di Gaza City'
Gaza, 3 dic. (Adnkronos) - Due palestinesi sono stati uccisi questa mattina da colpi d'arma da fuoco israeliani nel quartiere di Zeitoun, nel sud-est di Gaza City. Lo riporta al Jazeera, citando una fonte dell'ospedale battista Al-Ahli di Gaza City. Secondo l'emittente, i due sono stati uccisi sul lato controllato da Hamas della linea del cessate il fuoco di Gaza, che attraversa il quartiere. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nir Hasson, Haaretz, 22 novembre 2025 Secondo i dati del Ministero della Salute di Gaza e un rapporto dell’UNICEF, dall’inizio della tregua sono stati uccisi in media due bambini palestinesi al giorno. L’ONU afferma che circa 4.000 bambini nell’enclave han - facebook.com Vai su Facebook
Tra i media italiani, solo @Giornaleditalia e @askanews_ita riportano oggi la notizia dell'uccisione da parte di Israele del giornalista Palestinese Mahmoud Wadi e del ferimento di Muhammad Aslih. Dall'ottobre 2023 Israele ha ucciso 220+ giornalisti, in un sile Vai su X
Mo: media, '2 palestinesi uccisi da Israele nel lato controllato da Hamas di Gaza City' - Due palestinesi sono stati uccisi questa mattina da colpi d'arma da fuoco israeliani nel quartiere di Zeitoun, nel sud- Scrive lanuovasardegna.it
Mo: media, 'una persona uccisa dalle Idf nel campo profughi palestinese di Jenin' - I media arabi riferiscono che almeno una persona è stata uccisa dalle Idf nel campo profughi palestinese di Jenin, ... Lo riporta iltempo.it
Mo: media palestinesi, scontri e feriti a nord Gerusalemme - Decine di persone sono state ferite dal fuoco dell'esercito israeliano, ''nove delle quali da proiettili veri''- ansa.it scrive
Mo: Israele consegna resti 15 palestinesi a Croce Rossa dopo restituzione corpo ostaggio - I media palestinesi riferiscono che le Idf hanno consegnato i resti di 15 palestinesi alla Croce Rossa attraverso il valico di frontiera di Kissufim, nella Striscia di ... Segnala lanuovasardegna.it
Mo: media, 'Usa seppero che Idf inviava palestinesi in tunnel con esplosivi' - Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno raccolto informazioni su funzionari israeliani che discutevano di come i loro soldati avessero inviato palestinesi nei tunnel di ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Mo: Israele, '98 palestinesi morti in carcere da ottobre 2023', ong 'sono molti di più' - Tuttavia, il bilancio reale dei decessi fra i detenuti è ... Come scrive msn.com