Mo | Israele ' Witkoff ha incontrato Netanyahu a Gerusalemme'

Da iltempo.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato oggi a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L'incontro si è svolto in un clima di dialogo diretto, senza annunci ufficiali o dichiarazioni immediate. La visita di Witkoff arriva in un momento delicato per Israele, tra tensioni interne e questioni di politica estera. I dettagli dell'incontro non sono ancora stati resi noti, ma si attende una presa di posizione ufficiale nei prossimi giorni.

Tel Aviv, 3 feb. (AdnkronosAfp) - L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha reso noto un funzionario israeliano, all'indomani della parziale apertura del valico di frontiera di Rafah tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. La nuova visita in Israele dell'inviato di Donald Trump precede anche i colloqui previsti nel corso della settimana tra gli Stati Uniti e l'Iran, nemico giurato di Israele. Una fonte araba ha riferito all'Afp che i colloqui, organizzati grazie alla mediazione di Egitto, Qatar, Oman e Turchia, si terranno "probabilmente" venerdì in Turchia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Iran, Trump: Colloqui in corso con Teheran. Incontro Witkoff-Araghchi venerdì a Istanbul.

