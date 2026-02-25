Mo | Harry e Meghan arrivati in Giordania

Amman, 25 feb. (Adnkronos) - Il duca e la duchessa del Sussex sono arrivati??in Medio Oriente per il loro primo viaggio internazionale insieme da 18 mesi. Il principe Harry e Meghan trascorreranno due giorni in Giordania per sostenere gli sforzi a sostegno delle comunità colpite da conflitti e sfollamenti. La coppia, che ha lasciato il ruolo di membro attivo della famiglia reale nel 2020, si è recata ad Amman su invito di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), da questi accolta all'arrivo all'ufficio nazionale dell'Oms ad Amman. I Sussex hanno preso parte a una tavola rotonda organizzata dall'Oms con esponenti di importanti organismi, tra cui le Nazioni Unite e molte delle sue agenzie, rappresentanti diplomatici e donatori. Nei prossimi due giorni, Harry e Meghan dovrebbero incontrare i leader giordani e alti funzionari sanitari. Si prevede che collaboreranno con i team dell'Oms, visiteranno i programmi sanitari e di salute mentale in prima linea e incontreranno lo staff della World Central Kitchen che coordina gli aiuti alimentari per Gaza da Amman. 🔗 Leggi su Iltempo.it

