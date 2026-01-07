Harry e Meghan turisti della tragedia | è bufera

Recenti dichiarazioni e opinioni pubbliche hanno sollevato critiche nei confronti di Harry e Meghan, accusati di sfruttare la loro immagine per attirare attenzione sulle questioni sociali. Dopo aver abbandonato il ruolo ufficiale nella famiglia reale, i due cercano di mantenere visibilità attraverso attività filantropiche e media, ma alcune voci li definiscono “turisti della tragedia”, sollevando discussioni sul loro approccio e sulla percezione pubblica.

Quando hanno lasciato la famiglia reale, il principe Harry e Meghan Markle speravano di ritagliarsi un ruolo indipendente e “progressista”, combinando impegno filantropico e attività mediatica per promuovere cause a loro care. Sei anni dopo, i duchi di Sussex sono stati riconosciuti per il loro impegno umanitario, ricevendo premi come quello di Humanitarians of the Year e il prestigioso Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Award. Nonostante i successi, il percorso dei Sussex non è stato privo di ostacoli e polemiche. Secondo alcuni esperti, uno dei momenti più controversi è stato il loro intervento durante i devastanti incendi di Los Angeles dello scorso gennaio, quando furono fotografati mentre abbracciavano alcune vittime della tragedia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

