Da gazzetta.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
MMA, vince il match con il polso rotto e... se ne accorge solo dopo!

Andrew Zima, fighter statunitense, ha vinto un match di MMA in un modo incredibile: durante gli ultimi colpi rifilati all'avversario, Zima si è rotto il polso, ma se ne è accorto soltanto durante i festeggiamenti. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

