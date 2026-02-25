MMA vince il match con il polso rotto e se ne accorge solo dopo!

Andrew Zima, fighter statunitense, ha vinto un match di MMA in un modo incredibile: durante gli ultimi colpi rifilati all'avversario, Zima si è rotto il polso, ma se ne è accorto soltanto durante i festeggiamenti. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il gatto Anacleto finisce in lavatrice, la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio ma il micio miracolosamente si salvaDurante le festività natalizie a Induno Olona, un gatto di nome Anacleto è finito accidentalmente nella lavatrice.

Il gatto Anacleto finisce nella lavatrice, la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio. Il veterinario che lo ha salvato: “Stavo male, ma non potevo non andare”Un incidente inaspettato ha rischiato di mettere in pericolo la vita di Anacleto, il gatto di Induno Olona.

Argomenti discussi: Mma: Matteo Dore vince per sottomissione al Fight Club Championship di Sassari; MMA, Matteo Dore domina e vince la 19ª edizione del Fight Club Championship; Strickland, che ritorno! Hernandez sconfitto per KO in un big match nei medi; Le MMA entrano in FIJLKAM: è una svolta storica.

40 di valutazione per ! La Vis Ferrara vince il match di U19 Eccellenza contro Stella Azzurra per 98 a 78 con il suo classe 2007 protagonista in campo In 28 minuti: 30 punti (11/16 da due, 1/1 da tre e 5/5 ai TL), 10 rimbalzi, 3 assist - facebook.com facebook

È rossoblù il match di andata dei playoff di Europa League: alla formazione di Italiano , chiamato ora a inseguire nel match di ritorno al Dall'Ara, in p x.com