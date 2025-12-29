Il gatto Anacleto finisce in lavatrice la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio ma il micio miracolosamente si salva

Durante le festività natalizie a Induno Olona, un gatto di nome Anacleto è finito accidentalmente nella lavatrice. La padrona si è resa conto solo dopo il lavaggio e, fortunatamente, il micio si è salvato miracolosamente. Un episodio che ha coinvolto i residenti del paese, ricordando l’importanza di prestare attenzione agli animali domestici e di adottare precauzioni per la loro sicurezza.

Avventura a lieto fine per un 4zampe a Induno Olona (Varese) durante le festività natalizie Un miracolo di Natale, con una lavatrice caricata distrattamente che è quasi costata la vita a un gatto. I protagonisti della storia sono una signora di Induno Olona, nel varesotto, e il suo micio.

