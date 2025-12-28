Il gatto Anacleto finisce nella lavatrice la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio Il veterinario che lo ha salvato | Stavo male ma non potevo non andare

Un incidente inaspettato ha rischiato di mettere in pericolo la vita di Anacleto, il gatto di Induno Olona. La padrona, dopo un lavaggio, si è resa conto troppo tardi che il suo animale domestico era stato accidentalmente inserito nella lavatrice. Il veterinario intervenuto ha raccontato come, nonostante le condizioni critiche, sia riuscito a salvare il piccolo. Una scena che ricorda l’importanza di prestare attenzione ai nostri animali domestici nelle faccende quotidiane.

Una lavatrice caricata distrattamente è quasi costata la vita a un gatto. I protagonisti della storia sono una signora di Induno Olona, nel varesotto, e il suo micio Anacleto. Come raccontato a Varesenews, la sera della Vigilia la donna stava badando ai fornelli e alla tavola da imbandire. Tra le faccende da sbrigare c'era un'ultima lavatrice prima dell'arrivo degli ospiti. La proprietaria del micio ha infilato nel cestello i vestiti da lavare, senza notare che nella lavatrice c'era il suo gatto Anacleto. La donna si è accorta dell'assenza dell'animale in serata: "Verso sera cerco il mio adorato gatto per somministrargli delle goccine.

