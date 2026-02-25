Missione Remontada per l' Atalanta | sfida al muro del Borussia Dortmund

In una cornice europea decisiva, l’Atalanta guidata da Raffaele Palladino si presenta a una notte da batticuore contro il Borussia Dortmund. Il vantaggio di 2-0 accumulato all’andata impone agli orobici una vittoria con almeno tre gol di scarto senza subire reti, per ribaltare i pronostici e proseguire la stagione continentale. L’eco dell’entusiasmo bergamasco si mescola all’esigenza di una prova impeccabile, capace di trasformare una sfida complicata in una cavalcata memorabile. La sfida presenta un equilibrio fragile, segnato da una situazione di svantaggio e dalla necessità di gestire al meglio il turno di ritorno. I confronti passati tra le due formazioni non sorridono ai bergamaschi: tra i ricordi più noti, la sfida di sedicesimi di Europa League 201718, terminata 3-2 in favore del Dortmund in Germania, ha lasciato aperta la possibilità di una remuntada in casa. Nel ritorno, a Reggio Emilia, gli uomini di casa sono stati avanti fino a pochi minuti dal termine, quando un gol di Schmelzer ha spento i sogni di gloria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche: Atalanta Borussia Dortmund, missione “Remontada”: Palladino a caccia dell’impresa contro il muro giallonero

Assalto al “Muro Giallo”: il pronostico di Borussia Dortmund-AtalantaIl Borussia Dortmund ha subito un attacco al suo “Muro Giallo” durante la partita contro l’Atalanta, causando preoccupazione tra i tifosi e i giocatori.

CHE FATICACCIA LE ITALIANE BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0