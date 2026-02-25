Atalanta Borussia Dortmund missione Remontada | Palladino a caccia dell’impresa contro il muro giallonero

Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 27ª giornata. Ecco la scelta per Roma Juve La Penna ‘retrocesso’ in Serie B: ecco per quale partita è stato designato dopo gli errori di Inter Juve! La nota ufficiale Cessione Lazio: comunicato ufficiale del club biancoceleste! La verità sulla presunta vendita di Claudio Lotito Kalulu torna sull’espulsione di Inter Juve: «In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Gardi confessa: «C’è stato il rischio che Osimhen sfumasse. Volevo portare Yildiz al Galatasaray e incontrai la Juve. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta: idee chiare per Palladino, sta pensando a questo undici per disinnescare il ‘muro giallo’. UltimissimePalladino ha deciso l’undici che scenderà in campo contro il Borussia Dortmund, cercando di superare il ‘muro giallo’ e ottenere un risultato positivo.

Atalanta, col Dortmund Palladino sente aria di impresa: "Clima infuocato grazie al muro dei tifosi"L'Atalanta affronta il Dortmund dopo aver perso 2-0 all’andata, e Palladino avverte un clima caldo sugli spalti.

In Diretta- Atalanta vs Borussia Dortmund | Champions League 2025/26 | eFootball PES21 Simulation

Temi più discussi: Palladino: 'L'obiettivo è fare l'impresa, difficile ma ci crediamo'; Atalanta, missione Champions: Scamacca e Samardzic in pole; Obiettivo rimonta per l'Atalanta: riuscirà l'impresa contro il Borussia?; Champions, oggi Atalanta-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Atalanta, due assenze pesanti ma è pronto il jolly per ribaltare il Borussia DortmundL’Atalanta si prepara a una notte da dentro o fuori, con un obiettivo limpido: ribaltare il 2-0 incassato all’andata contro il Borussia Dortmund ... sportal.it

Atalanta-Borussia Dortmund, Palladino: Obiettivo impresa, è difficile ma ci crediamoL'allenatore nerazzurro ha introdotto il ritorno del playoff di Champions contro i tedeschi: Sappiamo che è una missione difficile, ma dobbiamo provarci dal primo all'ultimo minuto. Prendiamo spunto ... sport.sky.it

Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni dei playoff di Champions League #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv Sky o Prime Video, orario