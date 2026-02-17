Assalto al Muro Giallo | il pronostico di Borussia Dortmund-Atalanta

Da serieagoal.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Borussia Dortmund ha subito un attacco al suo “Muro Giallo” durante la partita contro l’Atalanta, causando preoccupazione tra i tifosi e i giocatori. La squadra tedesca ha subito danni alla recinzione dello stadio, che è stata colpita da alcuni oggetti lanciati dagli spettatori. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili di questo episodio.

Il sipario della Champions League si alza su uno degli incroci più elettrizzanti della fase a eliminazione diretta. Il Borussia Dortmund ospita l’ Atalanta in un match che mette di fronte due filosofie votate all’attacco e una condizione fisica invidiabile. Se i gialloneri puntano sulla spinta incessante del proprio pubblico per ipotecare il passaggio del turno, la compagine orobica cerca di confermare la propria crescita internazionale sotto la nuova guida tecnica, provando a scardinare le certezze di una delle corazzate più in forma d’Europa. Stato di forma e precedenti: il peso del fattore campo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

assalto al muro giallo il pronostico di borussia dortmund atalanta
© Serieagoal.it - Assalto al “Muro Giallo”: il pronostico di Borussia Dortmund-Atalanta

Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter, la strategia di Chivu per la sfida al Muro Giallo

La partita tra Borussia Dortmund e Inter si avvicina, e la squadra milanese guidata da Cristian Chivu si sta preparando per la sfida in Germania.

Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: «Il muro giallo non fa paura, io quinto? Chiedetelo al mister. E sul mio futuro vi dico questo»

La conferenza stampa di Bisseck, difensore nerazzurro, offre spunti sulla sua esperienza e sul futuro, in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund vs Atalanta

Video Borussia Dortmund vs Atalanta
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maltempo, frana a Formello: un morto e due feriti. Esondazioni in Calabria; Dortmund, il Muro Giallo attende la Dea ma l'esodo non c'è: ecco quanti tifosi voleranno in Germania; Women, le pagelle di Juventus-Lazio: muro Durante, brilla la difesa laziale; Palladino in conferenza: Atalanta sfrontata e affamata. Vogliamo gli ottavi, ma senza calcoli.