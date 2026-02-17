Assalto al Muro Giallo | il pronostico di Borussia Dortmund-Atalanta

Il Borussia Dortmund ha subito un attacco al suo “Muro Giallo” durante la partita contro l’Atalanta, causando preoccupazione tra i tifosi e i giocatori. La squadra tedesca ha subito danni alla recinzione dello stadio, che è stata colpita da alcuni oggetti lanciati dagli spettatori. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili di questo episodio.

Il sipario della Champions League si alza su uno degli incroci più elettrizzanti della fase a eliminazione diretta. Il Borussia Dortmund ospita l’ Atalanta in un match che mette di fronte due filosofie votate all’attacco e una condizione fisica invidiabile. Se i gialloneri puntano sulla spinta incessante del proprio pubblico per ipotecare il passaggio del turno, la compagine orobica cerca di confermare la propria crescita internazionale sotto la nuova guida tecnica, provando a scardinare le certezze di una delle corazzate più in forma d’Europa. Stato di forma e precedenti: il peso del fattore campo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Assalto al “Muro Giallo”: il pronostico di Borussia Dortmund-Atalanta Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter, la strategia di Chivu per la sfida al Muro Giallo La partita tra Borussia Dortmund e Inter si avvicina, e la squadra milanese guidata da Cristian Chivu si sta preparando per la sfida in Germania. Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter: «Il muro giallo non fa paura, io quinto? Chiedetelo al mister. E sul mio futuro vi dico questo» La conferenza stampa di Bisseck, difensore nerazzurro, offre spunti sulla sua esperienza e sul futuro, in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Borussia Dortmund vs Atalanta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, frana a Formello: un morto e due feriti. Esondazioni in Calabria; Dortmund, il Muro Giallo attende la Dea ma l'esodo non c'è: ecco quanti tifosi voleranno in Germania; Women, le pagelle di Juventus-Lazio: muro Durante, brilla la difesa laziale; Palladino in conferenza: Atalanta sfrontata e affamata. Vogliamo gli ottavi, ma senza calcoli. Westfalenstadion, un impianto da 81.365 spettatori, lo spettacolo unico del Muro Giallo Rote Erde, la tradizione, solo posti in piedi, un impianto che racconta cent’anni di storia giallonera Vi portiamo alla scoperta delle due case del Borussia Dortmund, facebook VIDEO FCIN1908/ Verso Borussia Dortmund-Inter: la presentazione: muro giallo pronto a infiammarsi x.com