Vi spiego la connessione sinistra tra pro Hamas e pro Maduro Parla Concia
L'interconnessione tra posizioni pro Hamas e pro Maduro evidenzia un fenomeno complesso. Secondo Concia, questa sinistra manifesta un’eterogenesi dei fini, dove le intenzioni si trasformano e si confondono. Spesso, si parla molto e si manifesta, ma l’ascolto rimane limitato. Un'analisi necessaria per comprendere le dinamiche politiche e ideologiche di una parte della sinistra che sembra attraversare un mutamento di orientamenti e valori.
Eterogenesi dei fini o mutamento genetico? C’è una sinistra che parla molto, manifesta spesso e ascolta poco. Soprattutto quando a dissentire sono voci interne, non allineate, non riconducibili al lessico del massimalismo militante. Anna Paola Concia osserva questo slittamento da tempo, con crescente preoccupazione: un cambiamento radicale che riguarda il campo largo, il rapporto con le frange più radicali e una tentazione egemonica che rischia di soffocare il pluralismo storico della sinistra italiana. Dalla questione Pro Pal fino al Venezuela, passando per il silenzio del Pd e l’attivismo dei 5 Stelle, l’ex parlamentare individua una deriva che non è solo politica, ma culturale. 🔗 Leggi su Formiche.net
