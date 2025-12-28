Hamas Italia la vergogna dei soldi ai terroristi nascosti tra cibo e medicine per Gaza Piantedosi | Occhio ai pro-Pal

L’inchiesta sugli aiuti italiani a Hamas, tra cibo e medicine destinati a Gaza, solleva importanti questioni morali e di trasparenza. Dopo la retata di ieri, emergono dettagli inquietanti sui finanziamenti e sui presunti legami con gruppi pro-Palestina. È fondamentale un approfondimento serio e responsabile per comprendere le implicazioni di queste attività e il ruolo delle istituzioni italiane in un contesto delicato.

I retroscena dell’inchiesta sugli aiuti degli “sponsor” italiani di Hamas, dopo la retata di ieri, sono ancora più inquietanti degli aspetti giudiziari e vanno a toccare temi morali su cui la sinistra dovrebbe quantomeno interrogarsi. “Denaro contante nascosto nei container che entravano a Gaza per trasportare apparecchi medici, almeno fino a quando Israele non ha bloccato per 11 settimane il flusso degli aiuti umanitari nella Striscia”, scrive oggi Il Messaggero. Non solo forniture mediche, ma anche derrate alimentari destinate alla popolazione di Gaza. Le intercettazioni, allegate all’inchiesta, sono illuminanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hamas Italia, la vergogna dei soldi ai terroristi nascosti tra cibo e medicine per Gaza. Piantedosi: “Occhio ai pro-Pal” Leggi anche: Agguato dei Pro-Pal ai tifosi israeliani del basket: a Milano risuonano i cori di Hamas (video) Leggi anche: Littizzetto senza vergogna, nella letterina tv si strugge per la Flotillia e dispensa miele ai Pro-Pal e veleno su Meloni (video) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Hannoun arrestato: così i palestinesi in Italia trovavano soldi per Hamas | .it; Hannoun e i finanziamenti ad Hamas: cos'hanno trovato nel telefonino, la prova regina | .it; Verona, lo sfregio dei pro Hamas alla basilica di San Zeno | .it; Hannoun arrestato, FdI picchia durissimo contro la sinistra: ecco tutti i nomi | .it. Soldi ad Hamas dall'Italia, Meloni soddisfatta degli arresti ma è scontro con l'opposizione - E la notizia in un lampo rimbalza tra i vertici di governo, dal ministro dell’Interno ... ilgazzettino.it

Soldi ad Hamas dall'Italia, le banconote nascoste tra i macchinari medici: «Così le inviamo a Gaza». Le intercettazioni - Denaro contante nascosto tra i container di apparecchi medicali: così i fondi raccolti in Italia per i palestinesi venivano dirottati a Gaza, in favore di Hamas. ilgazzettino.it

La rete dell'architetto. Hannoun accusato di raccogliere soldi per Hamas in Italia (ma c'era un giro europeo) - Il capo dei Palestinesi in Italia arrestato con altre otto persone avrebbe girato oltre 7 milioni di euro all'organizzazione terroristica. huffingtonpost.it

Tg2. . Finanziavano #Hamas attraverso associazioni umanitarie italiane, che avrebbero dirottato verso l'organizzazione terroristica oltre 7 milioni di euro destinati alla popolazione di #Gaza. 9 persone arrestate, tra loro c'è anche presidente palestinesi in #Italia - facebook.com facebook

Secondo Israele finanziano Hamas: nove arresti in Italia In carcere anche Hannoun, da 20 anni sospettato di fiancheggiare la lotta armata La «cooperazione» tra la Dda di Genova e Tel Aviv Si indaga dal 2001, ma la nuova inchiesta è partita solo dopo il 7 ott x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.