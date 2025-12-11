Attilio Fontana Lombardia | Errore centralizzare fondi coesione Ue con Regioni funzionano meglio

Attilio Fontana sottolinea l'importanza di mantenere la gestione dei fondi di coesione dell'UE a livello regionale, evidenziando come le Regioni garantiscano qualità e costi più bassi. L'articolo analizza le sue dichiarazioni e il dibattito sulla centralizzazione delle risorse europee, evidenziando i benefici della gestione regionale rispetto a un approccio centralizzato.

"La Lombardia garantisce qualità e costi più bassi. Perché togliere alle Regioni ciò che già funziona. Mi chiedo per quale motivo, se la formazione regionale funziona ed è già riconosciuta, non dovrebbe continuare a essere gestita dalle Regioni". Così Attilio Fontana a margine dell'incontro sui fondi di Coesione Ue a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

