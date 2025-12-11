Attilio Fontana Lombardia | Errore centralizzare fondi coesione Ue con Regioni funzionano meglio

Attilio Fontana sottolinea l'importanza di mantenere la gestione dei fondi di coesione dell'UE a livello regionale, evidenziando come le Regioni garantiscano qualità e costi più bassi. L'articolo analizza le sue dichiarazioni e il dibattito sulla centralizzazione delle risorse europee, evidenziando i benefici della gestione regionale rispetto a un approccio centralizzato.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 “La Lombardia garantisce qualità e costi più bassi. Perché togliere alle Regioni ciò che già funziona. Mi chiedo per quale motivo, se la formazione regionale funziona ed è già riconosciuta, non dovrebbe continuare a essere gestita dalle Regioni”. Così Attilio Fontana a margine dell'incontro sui fondi di Coesione Ue a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Attilio Fontana (Lombardia): "Errore centralizzare fondi coesione Ue, con Regioni funzionano meglio"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi, il campione olimpico Marcell Jacobs nell’ambito dell’evento ‘Sprint finale verso Milano Cortina 2026’, tappa di avvicinamento ai Giochi invernali che si terranno nel 2026. Articolo nei co - facebook.com Vai su Facebook

Attilio #Fontana sulla scarsa presenza del Governo alla prima de #LaScala: «Ce ne faremo una ragione» video.corriere.it/milano/attilio… Vai su X

Errori sui farmaci al San Raffaele, Fontana e Bertolaso: "Agito subito, ospedale è fiore all'occhiello" - Fontana e Bertolaso rinviano a quando l'Ats avrà terminato l'ispezione. Secondo milanotoday.it

Attilio Fontana (Lombardia): "Errore centralizzare fondi coesione Ue, con Regioni funzionano meglio" - Mi chiedo per quale motivo, se la formazione regionale funziona ed è già riconosciuta, non dovreb ... Segnala ilgiornale.it