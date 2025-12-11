Attilio Fontana Lombardia | Errore centralizzare fondi coesione Ue con Regioni funzionano meglio – Il video

Attilio Fontana critica la centralizzazione dei fondi di coesione dell’UE, sostenendo che le Regioni, come la Lombardia, gestiscono efficacemente risorse, garantendo qualità e costi più bassi. Nel suo intervento, sottolinea l’importanza di mantenere autonomia e competenze alle realtà regionali, ritenendo che funzionino meglio rispetto a un approccio centralizzato.

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2025 “La Lombardia garantisce qualità e costi più bassi. Perché togliere alle Regioni ciò che già funziona. Mi chiedo per quale motivo, se la formazione regionale funziona ed è già riconosciuta, non dovrebbe continuare a essere gestita dalle Regioni”. Così Attilio Fontana a margine dell'incontro sui fondi di Coesione Ue a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

