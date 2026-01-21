Una signora barese tra le protagoniste del calendario Miss Mamma Italiana Gold 2026 | ecco chi è

Una signora di Bari tra le protagoniste del calendario Miss Mamma Italiana Gold 2026. L’evento si è svolto nell’area eventi dell’Hotel Rosalba a San Mauro Mare, sulla Riviera Romagnola, ed è stato organizzato dalla Società Te. Un’occasione per valorizzare le mamme e le loro storie, inserendole in un contesto di convivialità e celebrazione.

Nell'area eventi dell'Hotel Rosalba a San Mauro Mare - Riviera Romagnola, organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, si è svolta la presentazione del Calendario dell'anno 2026 di "Miss Mamma Italiana GOLD"."Miss Mamma Italiana" giunto quest'anno alla sua 33° edizione, è il primo.🔗 Leggi su Baritoday.it Miss Mamma, ecco il calendario. Protagoniste le vincitrici del concorsoÈ stato recentemente presentato a Bellaria il calendario 2026 di Miss Mamma Italiana, con le vincitrici del concorso come protagoniste. Presentato il Calendario 2026 di "Miss Mamma Italiana"È stato presentato il Calendario 2026 di "Miss Mamma Italiana" durante l'evento natalizio al Christmas Space di Bellaria, situato in Piazza Matteotti.

