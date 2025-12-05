Il no all’Inter? Non ne voglio parlare non mi interessa ora Mi fa male questa domanda | la reazione di Fabregas

“Non ne voglio parlare, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, per l’emozione”. Così Cesc Fabregas in conferenza stampa pre Inter-Como, alla domanda sul no all’Inter in estate dopo l’addio di Simone Inzaghi. “Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como. Andremo a San Siro per cercare di vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere”, ha proseguito l’allenatore spagnolo in vista del match che si giocherà sabato 6 dicembre alle ore 18 a San Siro. “L’Inter ha una grandissima squadra e un grandissimo allenatore, con dirigenti bravi – ha aggiunto Fabregas -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

