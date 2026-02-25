miss italia contro ditonellapiaga per un titolo chiesti i danni

Anche a Sanremo 2026 non mancano le polemiche. Il concorso di Miss Italia attacca Ditonellapiaga, il cui nuovo album in uscita il 10 aprile, si intitola proprio come il Concorso, accusando la cantante romana di uso indebito del nome e di espressioni lesive della dignità delle ragazze che partecipano all’evento. Pronta la replica dell’artista che controbatte: “La canzone non è ancora uscita e non so come possano aver sentito il titolo”, sottolineando che si sarebbe auspicata “un po’ di ironia”. “Il Concorso Miss Italia contesta l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’ da parte della cantante Ditonellapiaga, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito. Il testo della canzone, inoltre, contiene espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al Concorso. Tale condotta risulta gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione ‘Miss Italia’, nonché dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Sanremo, Miss Italia contro il brano di Ditonellapiaga: “Testo offensivo”

Ditonellapiaga annuncia il nuovo album Miss Italia, da oggi in pre-orderLa cantante italiana Ditonellapiaga annuncia l’arrivo del suo nuovo album, intitolato “Miss Italia”.

Temi più discussi: Sanremo 2026, Ditonellapiaga: La mia canzone è un calcio in faccia; Ditonellapiaga: La mia canzone a Sanremo è un calcio in faccia; Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con Che fastidio: vero nome, fidanzato e vita privata; Ditonellapiaga: Io cantautrice fuori dai cliché.

A Sanremo Miss Italia contro Ditonellapiaga: quel brano lede la dignità delle ragazzeSanremo, 25 feb. (askanews) – Il Concorso Miss Italia attacca Ditonellapiaga e contesta l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’ da parte dell’artista che l’ha utilizzata quale titolo di un ... askanews.it

Il concorso Miss Italia contro Ditonellapiaga per «riferimenti lesivi». Lei: «Il brano è inedito, speravo in un po' di ironia»Nello specifico, gli organizzatori contestano « l'uso indebito della denominazione Miss Italia», con una condotta «gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione, nonché ... corriere.it

Ha dimostrato che il dopo Miss Italia può essere ancora più bello del prima Martina Colombari! - facebook.com facebook