Mio padre Peppe Vessicchio era Sanremo quanto Baudo ma in prima fila ci sono solo i figli di Pippo io non sono stata invitata | lo sfogo della figlia Alessia

“ Io non sto seduta in prima fila insieme alla figlia di Pippo Baudo. Ma voglio dire: Sanremo non è 50% Baudo e 50% Vessicchio?”. Alessia Vessicchio, figlia di Peppe, si sfoga ai microfoni di Fanpage. Mentre all’Ariston le telecamere inquadrano Tiziana e Alessandro Baudo, figli di Pippo, la figlia del direttore d’orchestra rivela di non aver ricevuto alcun invito per l’edizione 2026 della kermesse, la prima dopo la scomparsa del padre. “ Lui era Sanremo quanto Pippo: uno alla conduzione e l’altro per la parte musicale. Però in prima fila ci sono solo i figli di Baudo “, sono le sue parole. Lo sfogo della figlia di Peppe Vessicchio. Alessia Vessicchio riferisce anche dell’incontro avuto con Carlo Conti poche settimane dopo la morte del genitore: “Uno degli autori mi ha contattato per farmi le condoglianze e io mi sono resa disponibile per qualsiasi cosa. Poi ho incontrato Carlo, a un mese dalla scomparsa di mio padre, e mi ha detto: ‘ Faremo una cosa bellina, una bella clip ‘”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

