Alessia Vessicchio figlia di Peppe | Io il Festival lo vedrò da casa Vessicchio In prima fila solo i figli di Baudo

Alessia Vessicchio, figlia di Peppe, decide di seguire il Festival da casa a causa delle polemiche sulla prima serata. Molti spettatori sono rimasti delusi dall’assenza di omaggi adeguati ai grandi nomi come Pippo Baudo e Peppe Vessicchio, che non sono stati celebrati come speravano. La scelta di Alessia di non partecipare in prima fila evidenzia le tensioni tra pubblico e organizzatori. La seconda serata si prospetta diversa, ma le critiche restano vive.

CASA VESSICCHIO a Sanremo: nasce lo spazio tra arti, formazione e convivialità ideato con Peppe VessicchioLa nascita di CASA VESSICCHIO a Sanremo deriva dalla passione di Peppe Vessicchio per unire musica, arte e convivialità.

