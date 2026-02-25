UNICEFGAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Napoli: Ospedale San Giovanni Bosco, favori al clan Contini. Ricoveri e certificazioni illegittimi, tra gli indagati un avvocato Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficio Capaccio Paestum, i consiglieri comunali: “Gravissime interferenze sul PUC” l’amministratore della Paistom travalica il suo ruolo” UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. Formazione digitale e green: 50 milioni alle PMI del Sud. Dal 12 marzo domande su Invitalia per il bando MIMIT Carta Docente 2026: tra tagli, ritardi e nuove regole. Cosa cambia davvero per docenti e precari Due vicende con protagonisti bambini poco più che ragazzini che rischiano inconsapevolmente la vita in azioni penali lontane dalle innocenti bravate Napoli: minorenni incontrollati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Napoli, minorenni incontrollati: carabinieri arrestano due ragazzini e ne denunciano uno. «Non lo dite a papà»Un inseguimento di 30 minuti a Napoli si è concluso con l’arresto di due minorenni e la denuncia di un altro, dopo che i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda sospetta.

Asso e Canzo, controlli straordinari dei carabinieri: 32 identificati e tre minorenni coinvoltiNei giorni 12 e 13 gennaio, i carabinieri di Asso, supportati dal 3° reggimento Lombardia, hanno svolto controlli straordinari nei comuni di Asso e Canzo.

Minorenni incontrollati. E' questo il fenomeno che traspare durante i controlli dei carabinieri. Due vicende con protagonisti bambini poco più che ragazzini che rischiano inconsapevolmente la vita in azioni penali lontane dalle innocenti bravate.

Napoli, minorenni incontrollati: carabinieri arrestano due ragazzini e ne denunciano uno. «Non lo dite a papà». Le 23, almeno due ragazzini e un inseguimento durato 30 minuti. A Napoli i carabinieri della compagnia Napoli Stella intimano l'Alt a una Fiat Panda. A bordo 3 persone.

